Uma estranha forma de vida

É uma viagem e reportagem onde se ouvem confidentes, rebuscam letras de fados, espaços do espectáculo, a vida, enfim, da sacerdotisa do fado. “Amália, a ressurreição”, por Fernando Dacosta, Casa das Letras, 2017, é uma elegia incondicional aos dotes excecionais e ao património cultural legado por Amália Rodrigues. Jornalista e escritor com créditos firmados, Dacosta trata a sublime fadista como uma das vozes marcantes do século XX e traça a pessoa e o seu legado.

Há a história da rampa de lançamento, os meios que a diva frequentou, as invejas que suscitou, as contradições em que ela construiu a sua excecionalidade. A figura encenada, o fetiche da voz, o poderio das mensagens – por aqui passa a construção do mito e o papel do seu legado. Foi usada pelo Estado-Novo, mas a fadista desafiou-o abertamente, basta recordar A Senhora do Livramento, o fado de Peniche, aquela mãe preta que embalava o filho branco do senhor, frase que foi amavelmente interditada, edulcorada. Amava o palco desmedidamente e considerava que a sua litania a levava a repartir a sua existência com os outros; assim se libertava, mas sabia-se ao mesmo tempo adorada e nunca desgostou o papel de embaixatriz de uma expressão cultural, onde não tinha competidores à altura. Dacosta vai desenhando o mundo em que ela viveu, os palcos de teatro, o papel que desempenhou Alain Oulman que a pôs a interpretar os poetas cimeiros da língua portuguesa; Dacosta espraia as suas memórias por Aquilino Ribeiro, António Botto, Vera Lagoa, os seus serões onde era possível encontrar David Mourão-Ferreira, Natália Correia, Ary dos Santos, entre tantos outros.

Amália dava-se como um prodígio inexplicável, punha sérias interrogações à sua pertença, como escreveu na autobiografia: “Não sou de meio nenhum. Nunca pertenci ao meio em que nasci, chocavam-me as coisas que nele se diziam. À alta sociedade também não pertencia. Andei lá, mas senti sempre que era por ser fadista. Ao meio do teatro, acabava os espetáculos e vinha-me embora. Não sou do cinema, nem da rádio, da burguesia. Do meio do fado também nunca fui. Sou do povo por condição, sem orgulho nem pena”.

Muitos são os depoimentos recolhidos sobre a artista que não desdenhava ser a primeira do seu firmamento até que descobriu, aterrada, que a doença lhe roubara a voz e se preparou para morrer depois de ter visto morrer quem mais amava e estimava. É um dos textos mais tocantes de Dacosta, sobre a morte e a intemporalidade da Amália, o que ele chama a ressurreição, o fado vibrante que continua a correr o mundo pelas vozes talentosas de uma Ana Moura ou de uma Carminho.

Beja Santos