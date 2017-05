Comunidade da Lezíria Corrida da Família une 11 municípios

desporto para todos As inscrições para a Corrida da Família 2017 já estão abertas. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no Portal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A Corrida da Família 2017, inserida no projeto MAIS Lezíria, tem lugar no dia 21 de maio, às 10h00, no Jardim da Liberdade, em Santarém, e arranca, em simultâneo, nos 11 municípios da Lezíria do Tejo, num ambiente de agradável convívio desportivo entre familiares e amigos, que promete muita diversão, mas também lembranças para a família mais numerosa, para o participante mais novo e para o participante mais velho.

Este ano o Dia Internacional da família, tem lugar no dia 15 de maio, dedicado ao Tema “Famílias, educação e bem-estar”. O foco está no papel das famílias e políticas de família na promoção da educação e no bem-estar dos seus membros, através de uma maior sensibilização na promoção da educação na infância e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. O Dia vai destacar a importância de todos os cuidadores nas famílias, sejam eles pais, avós ou irmãos e a importância da educação dos pais para o bem-estar das crianças.

A Corrida Mais Família é organizada pela CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, em conjunto com os onze municípios da Lezíria do Tejo: Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos.