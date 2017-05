Santarém – Câmara apoia clubes do concelho com 200 mil euros

A Câmara de Santarém deliberou a atribuição de 200 mil euros ao Associativismo Desportivo, para a época 2016-2017, através do PAFAD – Programa de Apoio e Financiamento do Associativismo Desportivo. Este apoio foi aprovado esta segunda-feira, por unanimidade, em reunião do executivo.

De salientar que o PAFAD contempla apenas os escalões de formação até aos 18 anos. Segundo a fereadora do desporto, Inês Barroso, o número de atletas federados tem aumentado todos os anos, e, neste momento, são 2.160 os atletas federados no cioncelho de Santarém. Registe-se que no âmbito deste programa municipal os clubes recebem um financiamento médio de 92,62 euros por cada atleta federado.

Para além do nível de formação dos treinadores, o PAFAD valoriza o número de praticantes federados masculinos, femininos e portadores de deficiência, os títulos regionais, nacionais e internacionais, individuais e coletivos, entre outros parâmetros.