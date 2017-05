Queixa de Ricardo Gonçalves contra jornal O Ribatejo morre no Tribunal da Relação

Os juízes da secção criminal do Tribunal da Relação de Évora decidiram não pronunciar o jornalista João Baptista e o diretor do jornal O Ribatejo Joaquim Duarte do crime de difamação agravada de que eram acusados pelo presidente da Câmara de Santarém.

A queixa, recorde-se, teve origem numa notícia breve publicada a 24 de abril de 2014, com o título Câmara compra 260 mil euros de software da Microsoft. A notícia dava conta da discussão havida sobre o assunto na sessão da Câmara: “É muito dinheiro, por este valor justifica-se fazer um estudo para verificar a possibilidade de começar a utilizar software opensource (de utilização livre) nas áreas em que isso seja possível”, defendeu o vereador da CDU Francisco Madeira Lopes. A então ainda vereadora do PS Idália Serrão acompanhou essa preocupação, propondo que fosse analisada a introdução de software opensource nas áreas em que não comprometia a eficiência dos serviços”.

Na origem da queixa do presidente da Câmara Ricardo Gonçalves e da sua esposa Vânia Neto esteve o último parágrafo da notícia aqui publicada, que dizia isto: “Embora na sessão pública a questão não lenha sido levantada, já em privado alguns vereadores comentaram a possibilidade de haver um conflito de interesses ou incompatibilidade pelo facto do presidente Ricardo Gonçalves votar um negócio envolvendo software da Microsoft, empresa em que a sua esposa é directora para a área da educação e cidadania.”.

Ainda na fase de inquérito, o Ministério Público não deu provimento à queixa de Ricardo Gonçalves e da sua esposa (queixa patrocinada pelo advogado Ramiro Matos), isto por atender que “a sugestão veiculada pela notícia de que poderia existir um conflito de interesses a circunscrever o procedimento do denunciante (presidente da Câmara) não é absurda, extravagante ou despropositada (…) e “de todo não importa vexame ou depreciação do denunciante, pois se limita a afirmar essa objectiva relação e nunca que, no quadro da mesma relação, o denunciante tenha agido em prejuízo da Câmara ou em benefício da Microsoft, o que na realidade seria efectivamente lesivo da honra e consideração do denunciante.” Este despacho refere ainda “que a afirmação (… ) não só não suporta qualquer intuito ofensivo da honra do queixoso, como se pode mesmo reputar benigna, na medida em que é proferida antes de qualquer oportunidade efectiva de lesão dos interesses do Município, pretendendo, por isso mesmo, tão somente chamar a atenção dos representantes dos interesses eventualmente conflituantes para que essa lesão -ou uma aparência de lesão não venha a produzir-se”.

Porém, o juiz de instrução entendeu de forma diferente e decidiu pronunciar para julgamento o jornalista e o jornal (retirando embora Vânia Neto do processo), despacho de pronúncia do qual o jornal O Ribatejo recorreu para a Relação Évora, que nos veio a dar razão.

No acórdão do Tribunal da Relação, adverte-se que “a sujeição a julgamento de ambos os arguidos não só não se justifica, como poderá vir a constituir-se, se uma condenação, porventura, se lhe seguisse, no primeiro passo para uma potencial condenação do Estado Português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por eventual violação do artº 10° da Convenção.

Sublinha ainda que “até Outubro de 2011 Portugal já foi condenado 13 vezes por violação do art.·10º Convenção Europeia dos Direitos do Homem, sendo que a grande maioria de tais condenações se prendem com ofensas à honra e ao bom nome”.

Ao decidir não pronunciar os arguidos para julgamento, o acórdão dos juízes da Relação de Évora considera que, “ainda que alguma crítica ou suspeita fosse conjecturável no escrito dos arguidos, sempre importaria ter bem presente que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, parte da liberdade de expressão, enquanto um dos pilares basilares do Estado de Direito material e democrático, a coberto do qual os políticos, as figuras públicas e organismos públicos, quer pela sua exposição, quer pela discutibilidade das ideias que professam, quer ainda pelo controlo a que devem ser sujeitos, seja pela comunicação social, seja pelo cidadão comum, devem ser mais tolerantes a críticas do que os particulares, devendo ser, concomitantemente, admissível maior grau de intensidade destas”.

Em síntese, decidiu o coletivo de juízes do Tribunal da Relação de Évora, a última instância deste processo iniciado há três anos, revogar a decisão do juiz da primeira instância (tribunal de Santarém) “coma a consequente não pronúncia” dos arguidos, dando assim inteira razão ao jornal.

segundo processo O mesmo, de resto, já se tinha passado com um anterior processo, também movido pelo presidente da Câmara por causa de uma outra notícia do jornal O Ribatejo. Em causa estavam então declarações feitas pelo advogado Marco Moreira, numa reunião pública da câmara, em 21 de Abril de 2014, em que este, como representava de quatro trabalhadores municipais com processos disciplinares, criticou o executivo liderado por Ricardo Gonçalves pela situação que os seus clientes estavam a atravessar, dizendo que os mesmos foram alvo de perseguição após terem apresentado um pedido de impugnação de um concurso público para preenchimento de três lugares de chefia na autarquia. Também aqui o Tribunal da Relação de Évora deu razão ao advogado e ao jornal, assim como ao tribunal de primeira instância que neste caso também não deu provimento à queixa.