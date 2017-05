Editorial – Tribunal deu-nos razão

Sabemos de há muito e por experiência vivida, que neste ofício do jornalismo, na palavra escrita como falada, também nós estamos sujeitos à apreciação dos tribunais sempre que alguém – indivíduo ou instituição – se sinta melindrado na sua honorabilidade pela notícia publicada e decida, com a legitimidade que a lei lhe confere, recorrer à justiça. Sabemo-lo e já os experienciámos demasiadas vezes em tribunal, até hoje sem a mácula de uma condenação. E creiam, que apesar de penoso o tempo e trabalho despendido nestes processos, é com orgulho que ostentamos esta espécie de troféu, de nunca termos tido uma única condenação por abuso de liberdade de imprensa ou difamação. Sinal maior de que temos sabido cumprir este dever, de informar e de criticar, com o rigor ético que o jornalismo sério exige.

E uma vez mais o tribunal veio dar-nos razão numa acção movida pelo actual presidente da Câmara de Santarém contra o nosso jornal. Só agora chegou ao fim o processo crime que Ricardo Gonçalves intentou contra o jornal O Ribatejo – por causa de uma notícia aqui publicada há três anos, em que este se considerou difamado –, e em que o colectivo de juízes do Tribunal da Relação de Évora acabou por decidir a favor do jornal. A notícia que tanto o melindrou – e que na fase de instrução mereceu ao seu advogado Ramiro Matos longa perlenga acusatória, de mais de uma hora – era tão só um parágrafo de uma brevíssima nota sobre uma deliberação da Câmara relativa à aquisição de software da Microsoft e ao subsequente comentário crítico de alguns dos vereadores (ver página 11 desta edição).

Essas breves dez linhas da notícia, de quem já poucos se lembrarão, valeram-nos a nós três anos de calvário, até à decisão final do colectivo de juízes do Tribunal da Relação de Évora, num acórdão que é uma peça notável em defesa da liberdade de expressão e do direito à crítica. E com especial advertência aos tribunais de primeira instância, nomeadamente quando diz: “No conflito entre o direito à honra e à liberdade de expressão, tem vindo a verificar-se um ponto de viragem, tendo por base e fundamento o relevo, a dignidade e a dimensão da liberdade de expressão considerada numa dupla dimensão, concretamente como direito fundamental individual e como princípio conformador e essencial à manutenção e aprofundamento do Estado de Direito democrático, reconhecendo-se que o exercício do direito de expressão, designadamente enquanto direito de informar, de opinião e de crítica, constitui o próprio fundamento do sistema democrático”. E mais adiante, acrescenta: “os limites da crítica admissível são mais amplos em relação a personalidades públicas visadas nessa qualidade do que em relação a um simples particular. Diferentemente destes, aqueles expõem-se, inevitável e conscientemente, a um controlo apertado dos seus comportamentos e opiniões… devendo, por isso, demonstrar muito maior tolerância”.

É essa a nossa marca genética, a do compromisso com a liberdade de expressão e a democracia. Podem os nossos leitores confiar que, apesar das dificuldades, e ao contrário de outros que têm curvado a cerviz aos favores do poder, nós não nos dobramos. A espinha dorsal de um jornal está na honestidade, na independência e no compromisso ético do seu jornalismo. É esta a mensagem que queremos passar aos leitores, e também ao presidente Ricardo Gonçalves – ele que já nasceu praticamente em democracia e que foi o primeiro dos cinco presidentes que o Ribatejo conheceu em Santarém a processar-nos. Todos podemos aprender com o erro, mesmo o mais susceptível à crítica.

Nota – Armando Fernandes, o nosso mais antigo e regular colaborador, está hospitalizado, a recuperar de uma operação. Essa a razão de pela primeira vez falhar com as suas crónicas. Sabemos que está a recuperar bem. Um solidário abraço colectivo de rápidas melhoras.

Joaquim Duarte