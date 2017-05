Estado de Sítio – A Síria e os mísseis de Donald Trump

Sem qualquer prova ou investigação, o que seria exigível, o governo de Bashar al-Assad foi apressadamente acusado de utilizar armas químicas contra civis na província síria de Idlib, com a consequente retaliação de mísseis norte-americanos. Terá sido uma provocação, como insiste Putin? Não o sabemos, uma vez que não houve qualquer investigação, apenas as vozes dos capacetes brancos, comprometidos que estiveram com a Al-Qaeda. Facto é que mesmo o senador republicano da Virgínia, Richard Black, referiu a “probabilidade zero de o presidente sírio ter autorizado o uso dessas armas”!

É imaginável, tem algum sentido que no momento em que o grupo terrorista Al-Nostra perde 85% do território, face à ofensiva do Exército sírio, Bashar al-Assad se aventurasse numa guerra química que só o iria isolar e fragilizar na cena internacional? Esta acusação é tanto mais suspeita quanto a propaganda das sucessivas administrações norte-americanas nos têm habituado a sucessivas falsidades. Basta recordar as armas de destruição maciça que afinal Saddam Hussein não possuía, mas que “justificaram” a invasão do Iraque em 2003, ao tempo de G. W. Bush, com os resultados catastróficos conhecidos e que tiveram o seu prolongamento na actual tragédia dos refugiados. Uma factura que os Iraquianos pagaram e continuam a pagar caro.

O certo é que Donald Trump, em resposta, teria encontrado o mesmo tipo de pretextos para bombardear com mísseis, a partir do Mediterrâneo, a base militar síria de Chaayrate, uma operação provavelmente planeada há algum tempo. Mais uma vez, à margem do Conselho de Segurança. Como explicar que os Estados Unidos tenham atacado esta base militar de grande importância estratégica no combate que o Exército sírio trava contra o Daesh, acabando assim por fortalecer esta organização, como já se verificou no terreno, na região de Homs, a cerca de 40 km da base militar atingida? Tudo leva a crer que importa mais derrubar Assad do que combater o terrorismo. Estamos perante um remake da Líbia, ressalvados os contextos?

Não está excluído que, nos Estados Unidos, em desespero de causa, tenham surgido gritantes contradições entre estratégias militares e opções políticas. Digamos que o primeiro objectivo deste ataque é o de enfraquecer o sistema de defesa sírio, derrubar Bashar al-Assad militarmente, destabilizar o país como é de norma noutras latitudes, ao preço de a guerra se incendiar a toda a região.

O que parece importar é a tentativa de mudar o xadrez na região, sendo que a participação russa e o papel do Irão fragilizam a política dos Estados Unidos, ao desmascarar a falácia dos ataques da coligação ocidental que eles lideram. E tentar provar, ao mesmo tempo, que a suposta superpotência, apesar da nova relação de forças, continua predominante.

Por outro lado Trump, com este ataque, confortou a oposição de que tem sido alvo, dentro e fora do partido republicano… O ataque à base militar pode ainda ser visto como uma manobra de diversão, na medida em que a coligação Europa-Estados Unidos acaba de ser responsabilizada pela morte de 700 civis em Mossul, no Iraque, e Raka, na Síria. É certo que Donald Trump – mais uma contradição – tinha prometido na sua campanha presidencial parar com as intervenções militares e assim tranquilizar largos sectores da opinião americana, bem mais interessados em resolver os seus problemas internos do que caucionar sangrentas aventuras expansionistas. Mas pouco importa o que prometeu ou deixou de prometer o ilustre empregado da Casa Branca. Quem decide à retaguarda são os grandes grupos económicos representados por uma espécie de santíssima trindade dos tempos modernos (Wall Street, Fundo Monetário Internacional e Organização Mundial de Comércio). O que importa é recuperar, desesperadamente, a unipolaridade perdida!

António Branquinho Pequeno