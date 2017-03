Vieira Nery no I Festival de Piano da Alcáçova de Santarém

A Casa-Museu Passos Canavarro organiza, de 24 a 26 de Março, o I Festival de Piano da Alcáçova de Santarém, com a participação, entre outros do reconhecido musicólogo português Rui Vieira Nery. O concerto de abertura é com a pianista Manuela Gouveia, no dia 24, às 21h, que participa também numa Masterclass para 10 alunos de piano do Conservatório de Música de Santarém e da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha), no dia seguinte, 25 de março. O festival encerra a 26 de março com uma palestra por Rui Vieira Nery: “O Lugar do Piano no Romantismo Musical Europeu”, às 18h, e com o concerto por Taíssa Poliakova Cunha, às 19h.