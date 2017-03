Teatrinho de Santarém estreia Kid Labaredas

O Teatrinho de Santarém estreia no dia 19 o espetáculo Kid Labaredas, às 17h, no Fórum Actor Mário Viegas do Centro Cultural Regional de Santarém. O espetáculo repete no dia 26 de março. Kid Labaredas é o chefe de uma terrível quadrilha de incendiários de florestas. Nesta história, os bombeiros, com a ajuda das crianças das escolas, conseguem lutar contra o fogo, e salvam a natureza, protegendo as árvores e os animais.