Tasquinhas de regersso a Rio Maior entre 24 de março e 2 de abril

A edição deste ano das Tasquinhas de Rio Maior decorre de 24 de março a 2 de abril, um pouco mais tarde do que o habitual, mas sempre com o mesmo ambiente de muita animação, gastronomia regional e um tipicismo muito próprio deste certame que é único no seu género na região.

No pavilhão multiusos vão estar 24 tasquinhas, das quais dois restaurantes e as restantes a cargo das associações das freguesias do concelho. É esta a grande força das Tasquinhas, a disponibilidade quase 2000 voluntários das associações riomaiorenses que tudo fazem para servir bem quem visita o concelho nesta altura. Foi isso que frisou a presidente da Câmara, Isaura Morais, na apresentação do certame. A autarca disse ainda que as Tasquinhas são a festa grande do concelho e “é a Câmara que organiza mas quem faz o evento são os nossos parceiros”. “O que nos carateriza é este clima de festa, de decoração das tascas, de grupos de música a animarem o recinto”, continuou a autarca, frisando que é isso que distingue este evento e atrai tantos forasteiros. Dirigindo-se a Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo/Ribatejo, Isaura Morais elogiou o trabalho desta entidade, lembrando que o concelho já esteve no turismo do Oeste, no Ribatejo e que houve apreensão quando soube que iria integrar o Turismo do Alentejo/Ribatejo. “Achámos que iríamos ser colocados de lado, mas tal não aconteceu”, sublinhou Isaura Morais.

Por seu turno, Ceia da Silva, disse que estão em marcha vários projetos de marketing turístico para a região e agora são precisos materiais promocionais de qualidade e que se desenvolvam redes de percursos com base no território que já existe e que é possível transformar em produto turístico. “Assim que esta rede estiver estruturada, surgirá o mais importante em turismo, o alojamento, que é o que mais falta faz nesta região”, afirmou o presidente do Turismo, adiantando que estão já avançados os projetos de um hotel vínico para o Cartaxo, de um hotel ligado à música clássica em Alpiarça e uma rede de alojamentos ligados ao sal, que passará por Rio Maior.

A edição deste ano das Tasquinhas vai ter um passeio de BTT, um trail noturno (com inscrições limitadas a 1000 participantes), um passeio de jipes Land Rover e a cidade vai acolher também o Grande Prémio Nacional de Marcha Atlética, a 1 de abril.