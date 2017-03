Santarém – Valter Lemos dá conferência sobre formação de professores

A ARIPESE – Associação de Reflexão e Intervenção na Política Educativa das ESE vai promover no próximo dia 17 de março, às 11horas, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, a Conferência «Formação de Professores: Reflexões de uma década», pelo Professor Doutor Válter Lemos, professor coordenador, presidente do Conselho Técnico Científico da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, e ex-Secretário de Estado da Educação. A palestra tem entrada livre mas sujeita a inscrição para: secretariado.direccao@ese.ipsantarem.pt