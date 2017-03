Mação e Ferreira do Zêzere com aldeias candidatas às 7 Maravilhas

Está em marcha mais um concurso do filão “Sete Maravilhas”, desta feita para eleger as sete aldeias maravilhas de Portugal. Na região, sabemos já de duas candidaturas. A Câmara de Ferreira do Zêzere candidata três aldeias: Aldeia de Dornes (Aldeias-Monumento), a Aldeia de Avecasta (Aldeias em Áreas Protegidas) e a aldeia de Castanheira – Lago Azul (Aldeias Ribeirinhas). Ferreira do Zêzere está a apostar na promoção do destino, associando o desporto à oferta turística e à própria vida de aldeia. A nossa estratégia de promoção tem sido concertada, vimos na estância Wakeboard Portugal, e em dois outros grandes marcos do concelho, Dornes e Avecasta, com a sua gruta natura”, explica Jacinto Lopes, presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, para justificar esta candidaura. Recorde-se que Dornes é uma das aldeias com forte herança templária e tem uma localização privilegiada em pleno lago da albufeira de Castelo de Bode, adquirindo o nome de “Dornes a Península Encantada”. Avecasta é uma aldeia inserida em território de Rede Natura 2000 enuma zona de pedra calcária tradicional. Aqui existem vários moinhos e a Gruta de Avecasta, de grande interesse científico para o conhecimento das diversas comunidades humanas que usaram aquele local como habitat. Na aldeia de Castanheira pode usufruir do contato várias atividades balneares, como a praia fluvial com piscina flutuante, percursos pedestres, wakeboard em barco e no cable park.

Também Mação colocou a concurso a aldeia do Pereiro, onde todos os anos, em agosto, as ruas são enfeitadas com milhares de flores de papel e onde existe a maior flor de papel em Portugal, bem no largo da aldeia. Pereiro intitula-se “Capital das Ruas Enfeitadas”, uma marca registada em 2013 e reconhecida pelo Governo. Esta aldeia está a concurso na categoria de aldeiras rurais. No Pereiro vivem cerca de 100 habitantes e grande parte vive da agricultura e silvicultura.

As aldeias candidatas de todas as regiões vão ser agora analisadas por 49 especialistas, 7 de cada região do país, que reduzem a lista longa de candidaturas a 49 aldeias pré-finalistas. Estas 49 aldeias vão ser votadas pelos portugueses a partir de julho deste ano, em Galas transmitidas em direto na RTP, todos os domingos, a partir de 9 de julho.