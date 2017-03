“Formação de Professores: Reflexões de uma década” na Escola Superior de Educação do IPSantarém

A Associação de Reflexão e Intervenção na Política Educativa das Escolas Superiores de Educação em parceria com a Escola Superior de Educação do IPSantarém (ESES) organiza no dia 17 de março, às 11h, no auditório 1 da ESES a conferência “Formação de Professores: Reflexões de uma década”.

A conferência que será conduzida por Valter Lemos, Professor Coordenador, Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação de Castelo Branco e ex-Secretário de Estado da Educação, visa refletir sobre questões relativas à formação de professores, nomeadamente a partir da última década, com a publicação do Decreto-Lei n.º 43/2007 onde a habilitação para a docência passou a ser exclusivamente profissional, deixando de existir a habilitação própria e a habilitação suficiente.

Estas alterações surgiram no contexto do Processo de Bolonha, que passou a exigir o grau de mestrado para a qualificação de todo o corpo docente.