Editorial – A Caixa e o que tem lá escondido

Temos nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, presidida agora pelo deputado e ex-ministro passista Aguiar-Branco. Mais uma, das que o Parlamento tem sido fecundo a criar, embora estéril em resultados. Garantido está pois, após breve interregno, o regresso da novela político-mediática dos SMS trocados entre o ministro Centeno e António Domingues. Uma vez que o ponto central desta nova comissão será o de apurar se “é verdade ou não que o ministro das Finanças negociou a dispensa da apresentação da declaração de rendimentos de António Domingues”. Ora, já se sabe que os senhores deputados vão poder ter acesso a essas comunicações privadas entre Centeno e Domingues, embora estejam impedidos de as usar nas conclusões da comissão parlamentar – ou seja, podem espreitar pelo buraco da fechadura, mas estão proibidos de dizer o que viram. Não deixarão por esse pormenor de somenos de fazerem o escarcéu mediático que já é habitual. O objectivo desta nova comissão proposta pelo PSD-CDS tem alvo bem definido: atingir o ministro Centeno e, desse modo, tentar fragilizar o governo e a “geringonça” que o apoia. Se a direita o vai conseguir?, é mais discutível, para não dizer improvável. Mas que importa isso, se o jornalismo televisivo que por cá se pratica gosta do cheiro a sangue e esta direita política de o alimentar com diabos que não vêm e crispações disparatadas. Mas ao contrário do que Passos & Cristas acham, o alarido que fazem não chega para estremecer a geringonça, antes a estreita no enlace a Costa, e pior, ainda os penaliza nas sondagens – o que torna óbvio que a direita liderada por Passos está cada vez mais longe de ser uma alternativa de poder, também na soma dos votos com o CDS. E isso é que a desespera, ao ponto de não ter – seja por cegueira política ou por não o saber – uma estratégia séria e coerente de oposição a este governo socialista, dito das esquerdas.

Importa lembrar ainda que esta comissão de inquérito à CGD, agora empossada, é parente menor de uma outra, bem mais importante, mas menos mediática. Essa outra comissão de inquérito, constituída ainda na anterior sessão legislativa, debruça-se sobre a questão bem mais essencial da gestão da CGD, desde o ano 2000, e sobre os motivos que estão na origem da necessidade de recapitalização do banco público, num astronómico valor da ordem dos cinco mil milhões de euros para cobrir o buraco que este governo herdou, mas que teve a habilidade de conseguir fazer aprovar em Bruxelas sem que isso pese no défice público.

CGD que acaba de anunciar os maiores prejuízos da sua história, da ordem dos quase dois mil milhões de euros, por causa das perdas no crédito mal parado e no inflacionado valor de activos. Ora o que importava saber, mais dos que os SMS de Centeno e Domingos que não trouxerem prejuízo nenhum ao Estado nem aos contribuintes, era o nome das empresas e dos figurões que pregaram este calote monumental ao banco público. Mas isso, que ajudaria até a fazer alguma pedagogia no desmando financeiro, os senhores deputados não parecem muito interessados em saber e em divulgar.

E já agora, a propósito de figurões, sabem os leitores o que é feito de António Domingos, esse ex-banqueiro e fugaz ex-presidente da CGD que continua a alimentar o debate político e o espaço mediático? Pois após os dois mesitos de repouso e o anúncio de que pedira a reforma, já está nomeado para administrador da distribuidora de telecomunicações NOS onde vai emparceirar com o seu amigo Lobo Xavier, o alcoviteiro-conselheiro de Estado, e agora também banqueiro no BPI, que está em tantas administrações de empresas que o difícil mesmo seria não se encontrarem na mesma comedoria.