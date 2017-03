Crise de refugiados explicada às crianças em peça de teatro

“Do Bosque para o Mundo” é a proposta de espetáculo de Miguel Fragata e Inês Barahona, este sábado, às 11hh, no Teatro Virgínia, e é um espetáculo que procura explicar a crise dos refugiados às crianças. Conta a história de Farid, um rapaz afegão, de 12 anos, que foi enviado pela mãe para a Europa, para um sítio seguro.

«Do Bosque para o Mundo» confronta-nos com a dureza e a coragem. Confronta-nos com a história de um rapaz, entre a vida e a morte, e faz-nos olhar para a nossa própria história.

Ana Sousa curti este post