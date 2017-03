A moda agora é boca directa no pipo

A tuna masculina da Escola Superior de Desporto, baptizada de Bagatuna, foi convidada para abrilhantar a apresentação das já tradicionais Tasquinhas de Rio Maior. E com estes tunos, essa coisa de escorropichar a pinga a copo parece que foi chão que já deu uvas. Agora a beberrona moda académica é boca directa no pipo. No caso, cheio de aguardente para afinar gargantas, pois então.

E como acanhamento é coisa que estes jovens tunos desconhecem, acudiram de pronto ao desafio do também jovial Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo/ Ribatejo, que pediu para molhar o bico e teve direito a uma “pinguinha” generosa. E logo depois, uma golada também para Isaura Morais, que a senhora presidente da Câmara não podia ficar à seca – e como a foto documenta, não se fez rogada.

Isto foi só a apresentação, que as Tasquinhas vão durar 10 dias.