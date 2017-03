Workshop de Fotografia – “Captar o Mercado”

O município de Sobral de Monte Agraço promove um workshop de fotografia no dia 18 de março às 10h00, sob o tema ‘Captar o Mercado’ que acontecerá no Mercado Municipal. O workshop ‘Captar o Mercado’, dirigido a maiores de 15 anos, desafia os seus participantes a deixarem-se inspirar pelas cores, sabores e aromas e captar a essência do Mercado Municipal de Sobral de Monte Agraço, transmitindo essas emoções através da fotografia.

O workshop será composto por temáticas mais específicas como técnica fotográfica, objetivas, iluminação e composição fotográfica, culminando no exercício prático de fotografia no Mercado Municipal e respetiva análise e crítica dos exercícios.

“Com o ‘Captar o Mercado’ queremos promover uma forma alternativa de olhar para o nosso mercado, como importante marco da nossa vila. Queremos incentivar as pessoas a recuperarem o hábito de fazerem compras neste espaço, onde se distinguem a variedade e qualidade de produtos frescos”, refere o Vereador do Turismo, Sérgio Bogalho.

Cada participante deverá trazer a sua máquina fotográfica para a realização dos exercícios práticos. Após o Workshop as fotografias captadas serão selecionadas pela organização e expostas no Mercado Municipal entre o mês de abril e maio.

E esta é apenas uma das várias iniciativas que o Município de Sobral promove no mercado em 2017, onde se inserem feiras, rastreios, animação, workshops, showcooking, nutrição, confeção, entre outras.

Inscrições gratuitas e obrigatórias // Posto de Turismo – Tel: 261 942 296 | E-mail: turismo@cm-sobral.pt