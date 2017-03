Vitória Clube de Santarém – 2 dias, 3 taças e tripla de dobradinhas

Em apenas dois dias, o Vitória Clube de Santarém escreveu uma das páginas mais bonitas da história do futsal do distrito, conquistando três Taças do Ribatejo, nos escalões de juvenis, juniores masculinos e seniores femininos! Aquele que é um dos maiores feitos dos anais do desporto do concelho de Santarém adquire ainda mais relevo por assumir contornos inéditos: nunca um clube da Associação de Futebol de Santarém havia garantido um “triplete de dobradinhas”, com um trio de escalões a vencer os respetivos campeonatos e taças distritais.

Deu-se então a primeira “dobradinha” num dos fins-de-semanas futsalísticos mais apoteóticos e memoráveis do historial do emblema escalabitano, decorreu no sábado passado, às 15h00, no Pavilhão EB 2,3 da Chamusca, palco das grandes finais de juvenis e juniores masculinos, cabendo aos primeiros a honra de inaugurar as festividades, num desafio muito aguardado frente ao Futalmeirim, um dos principais rivais dos azuis no Campeonato Distrital da presente temporada.

No plano da competitividade, as expectativas gerais acabariam por sair defraudadas, por culpa da qualidade superlativa da formação vitoriana, bem patente nos imponentes números finais assinalados pelo placar: 14-1, foi o resultado, após 40 minutos em que os artistas vitorianos abriram o livro para ofertar inúmeros momentos de esplendor à grande falange de apoio que invadiu a Chamusca. Os golos desta geração vitoriana que ambiciona dar que falar no plano nacional foram da autoria de Miguel Garcia (3), Bernardo Bernardino (3), Jony (2), Eduardo Carvalho (2), Leonardo Dias, Rafael Martins e João Peitaço (2), que encerrou as contas com um monumental chapéu que incendiou de euforia as bancadas, antes de o capitão Rúben Frazão erguer bem alto o primeiro caneco com a bandeira de Santarém.

Sendo que de seguida, pelas 17h30, chegou a vez da segunda “dobradinha”, o Vitória Clube de Santarém defendeu o seu estatuto de detentor da taça e de atual campeão distrital no escalão de juniores masculinos, num desafio que colocou do outro lado da barricada a AD Mação, um dos mais temíveis opositores nesta categoria.

No entanto, o conjunto orientado por Pedro Silva e Pedro Nuno levou a lição bem estudada e seguiu à risca os manuais de bom futsal para continuar a redigir o sonho vitoriano, saindo em ombros à custa de um triunfo imperial por 4-2, num encontro repleto de momentos dramáticos em que veio ao de cima todo o coração, a qualidade, a união e a paixão de um grupo para a História. As redes contrárias foram forçadas a balançar por culpa de Miguel Vargas (2), Rafa e Nuno Gomes, numa partida em que, mesmo em inferioridade após expulsão do guardião Luís Guedes, o Vitória conseguiu adiantar-se no marcador, num exemplo cabal do seu estofo de campeão.

Já no domingo, a “bi-dobradinha feminina” atacou em Vila Nova da Barquinha, e com a inspiração de ter visto os colegas da família vitoriana erguerem bem alto o troféu da prova-rainha do calendário de provas da AF Santarém, foi a vez de as seniores femininas do Vitória Clube de Santarém arrebataram com grande categoria a Taça Distrital da AF Santarém, após goleada confortável por 4-1 diante do Futalmeirim.

Os golos foram todos rubricados no segundo tempo, os quais foram da autoria de Vanica, Conxi, Kanuka e Andreia Neves, que proporcionaram os momentos altos de mais uma entusiasmante final, na qual as campeãs distritais provaram a superioridade que lhes tem permitido arrebatar todos os troféus distritais em disputa desde há duas temporadas: está consumada a primeira “bi-dobradinha” do historial do clube (conquista de Campeonato e Taça em 2015/16 e 2016/17).

Na consumação deste feito único conseguido pelo Vitória Clube de Santarém, a equipa técnica composta por Hugo Vieira, Leonor Meneses e Duarte Fernandes contou com Zeca, Conxi, Rita Vieira, Pulga e Kanuka; Vanica, Andreia Neves, Lila Freitas, Carla Paulino, Teté, Carina Ribeiro e Pita.

Para trás, ficam dois dias inolvidáveis de mística e paixão clubística, que deixam bem patente toda a dedicação e a cada vez mais reconhecida qualidade do trabalho desenvolvido nos escalões de futsal vitorianos. Para estas equipas, segue-se já no próximo fim de semana, a disputa das Taças Nacionais, onde o futsal de Santarém estará representado nos maiores palcos do País.