Legionela em Vila Franca – Ministério Público leva sete arguidos e duas empresas a julgamento

O Ministério Público quer julgar sete arguidos e duas sociedades na sequência do surto de legionela em Vila Franca de Xira, em novembro de 2014, que provocou a morte de oito pessoas e lesões em mais de 70.

Num comunicado publicado no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, pode ler-se que “o MP requereu o julgamento de sete arguidos pela prática dos crimes de infração de regras de construção (conservação) e ofensas à integridade física por negligência e duas sociedades, estas pela prática do crime de infração de regras de construção (conservação)”

No mesmo texto, lê-se que as referidas sociedades são a fábrica de adubos situada em Alverca do Ribatejo e a empresa responsável pelo tratamento da água existente nos circuitos de arrefecimento utilizados pela primeira, que incluem torres de arrefecimento.

O MP considera que “de acordo com os indícios recolhidos, no essencial, ficou suficientemente provado o nexo de causalidade” entre a estirpe de legionela e detetada nas amostras ambientais e a detetada nas amostras clínicas recolhidas em 73 pessoas. “A aspiração daquela bactéria, aerossolizada pelas torres de arrefecimento do referido circuito, provocou a morte a 8 daquelas pessoas e lesões físicas graves ou simples nas demais”, diz o comunicado.

O desenvolvimento e propagação da bactéria em causa ocorreu devido às omissões conjugadas dos diversos arguidos no cumprimento das regras, nomeadamente “a limpeza física e desinfeção das estruturas/componentes dos circuitos de arrefecimento, incluindo a utilização de produtos biodispersantes, controlo microbiológico eficiente, mediante a realização de análises periódicas, incluindo à bactéria Legionella, e tratamento da água daqueles circuitos”.