Hospital de Santarém com Serviço de Gastrenterologia remodelado

Quem hoje entra no Serviço de Gastrenterologia do Hospital de Santarém para realização de uma endoscopia digestiva, dificilmente reconhecerá o espaço de há um ano atrás. Em 2016 esta Unidade sofreu obras de remodelação e foi totalmente reequipada com tecnologia sofisticada, com impacto na qualidade do atendimento, bem como no diagnóstico e tratamento disponibilizados aos utentes, o que permite antever uma gradual e substancial redução do tempo de espera”, refere a administração. Para dar resposta ao crescente número de exames, tem também aumentado e estabilizado o quadro de pessoal, dispondo em permanência de dois médicos, cinco enfermeiros, uma assistente técnica e três assistentes operacionais.