CAP promove 5º Concurso Nacional de Jovens Agricultores

A CAP promove até ao próximo dia 29 de maio o 5.º Concurso Nacional de Jovens Agricultores.

Para os organizadores desta 5ª edição do concurso, “o papel dos Jovens agricultores é fundamental para evitar o abandono e desenvolver as zonas rurais. De acordo com as estatísticas europeias, os jovens agricultores representam apenas 10% dos Agricultores na Europa e, no caso específico de Portugal, eles constituem apenas 3% do total dos agricultores”. O melhor projeto resultante deste processo de seleção irá representar Portugal em Bruxelas e concorrer ao Prémio de Melhor Jovem Agricultor da Europa.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer ao público em geral o trabalho dos agricultores mais jovens nas zonas rurais e conta com o patrocínio da Bayer e da Consulai.

Para mais informações, pode consultar o regulamento:

http://www.cap.pt/0_users/file/Eventos/2017/REGULAMENTO_Concurso_2017.pdf