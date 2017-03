Sardoal – JSD distrital Santarém em jornadas pela Valorização do Território

A JSD Distrital Santarém organizou no passado dia 11 de março, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, as «Jornadas: Valorização do Território».

Esta sessão enquadrou-se no ciclo de jornadas formativas da JSD Distrital Santarém, dedicadas ao debate dos temas mais importantes para os jovens e a nossa região, como a agricultura, o turismo, e a coesão territorial.

«Valorização do Território» foi o tema desta sessão, onde se abordaram os desafios do interior, a valorização do território, as oportunidades e soluções para a coesão territorial na nossa região. Os protagonistas deste debate foram Luís Marques Mendes, ex-Presidente do PSD, e Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal do Sardoal e partilharam a sua experiência e visão sobre este tema, com especial destaque para o trabalho desenvolvido no Município do Sardoal para combater o fenómeno da desertificação, sob o lema “interioridade não é sinónimo de inferioridade”.