Deputados do PSD defendem balcão da Caixa

Os deputados do PSD eleitos por Santarém, Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, visitaram a Golegã, reuniram com o presidente da Camara e, no final, apoiaram a sua posição de pedir a reversão da decisão de encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos da Golegã. Na reunião esteve também o vereador do PSD, José Godinho Lopes, e o presidente dos Trabalhadores Social Democratas de Santarém, Joaquim Morgado, e a ex-deputada do PSD, Isilda Aguincha. Toda a comitiva assinou a petição pública que pretende sensibilizar o Governo e a administração da Caixa Geral de Depósitos para o que chamam de “erro e injustiça” do encerramento deste balcão.

Os deputados do PSD consideram “injusta e injustificada” a inclusão do balcão da Golegã da CGD no plano de reestruturação do banco público. “Não faz qualquer sentido deixar um concelho sem uma representação da Caixa Geral de Depósitos ou nem sequer se ponderar reduzir o horário de funcionamento ou adotar outro de tipo de poupanças possíveis”, refere comunicado do PSD. Nuno Serra, presidente da distrital do PSD, apela aos deputados dos restantes partidos eleitos por Santarém a “darem as mãos para tentar inverter esta situação”. Teresa Leal Coelho, atual Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da Republica, frisa que este encerramento é ainda mais preocupante num concelho como a Golegã que está envelhecido e onde 40% da população tem mais de 65 anos”.

“Não podem ser as pessoas da Golegã a pagar uma fatura extra pela má gestão do eng. Sócrates e do dr. Armando Vara”

Nuno Serra

Deputado do PSD