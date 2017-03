Turismo do Alentejo / Ribatejo promove excelência turística do território no maior stand da BTL 2017 

A excelência e diversidade da oferta turística do Alentejo e do Ribatejo vão estar em grande destaque naquele que é o maior stand de sempre da Bolsa de Turismo de Lisboa, a principal feira de turismo do país, a decorrer de 15 a 19 de Março (Ver programa das apresentações da região AQUI).

Numa área superior a 1200 m2, a Entidade Regional de Turismo – de forma integrada e em estreita parceria com os municípios e as empresas das regiões – vai dar a conhecer aos visitantes a diversidade e qualidade dos produtos e serviços de um território que, nos últimos anos, tem vindo a apostar na identidade e na certificação para conquistar diferentes segmentos e nichos de mercado.

Situado no Pavilhão 1, o espaço para além de reforçar as imagens da campanha de marketing operacional “Desligue”, vai ser dinamizado com inúmeras e distintas iniciativas promovidas pela ERT e os agentes – como por exemplo showcookings, provas e degustações de produtos endógenos, apresentações de serviços e eventos, ou manifestações culturais – mas também com reuniões, ações de divulgação e distribuição de brochuras promocionais do território.

A apresentação do “Sines Tall Ships Festival” – uma regata de grandes veleiros que passa por sete países, fica atracada em Sines de 28 de Abril a 1 de Maio e onde são esperadas cerca de 300 mil pessoas -, e a apresentação de rotas e roteiros são outras das ações programadas pelos players de um território que tem vindo a conquistar a preferência dos turistas nacionais e internacionais.

