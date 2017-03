Operações PSP – Santarém

Durante as últimas setenta e duas horas, realizaram-se no Comando Distrital de Polícia de Santarém, operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária, em particular, tendo-se verificado os seguintes resultados: foram fiscalizadas e controladas por radar 5077 viaturas de diferentes categorias e efetuados 186 testes de verificação de alcoolemia no sangue.

Foram detetadas algumas contraordenações, designadamente, uma, por carta de condução caducada, cinco, por falta de inspeção, cinco, por utilização de telemóvel durante o exercício da condução, três, por inexistência ou falta de utilização de cinto de segurança, vinte e cinco, por excesso de velocidade, duas, por falta de seguro, uma por falta de triângulo de sinalização, sete, por excesso de álcool no sangue e mais sessenta e sete outras infrações diversas.

Foram efetuadas cinco detenções, foram apreendidas duas viaturas automóveis.

Em Santarém, foram também detidos dois homens, maiores de idade, por terem sido fiscalizados e se ter verificado que conduziam um veículo automóvel com taxas de 1,93 e 1,72 gramas por litro no sangue.

Foi detido também um homem, maior de idade, por ter sido fiscalizado e se ter verificado estar em desobediência qualificada, depois de ter sido notificado que não poderia conduzir um veículo automóvel por um determinado período de tempo.

Os detidos mencionados anteriormente foram notificados para comparência no tribunal de Santarém no presente dia 13 de março de 2017, para julgamento em processo sumário.

Foi ainda detido um homem, também maior de idade, por ter sido emitido mandado de detenção e condução para realização de atos processuais.

Já na cidade de Abrantes foi detido um homem, maior de idade, por ter sido fiscalizado e se ter verificado conduzir um veículo automóvel sem que estivesse habilitado para o efeito.

O Comando Distrital de Polícia de Santarém da Polícia de Segurança Pública, continuará atento e proativo no sentido de diminuir as incivilidades verificadas, quer criminais quer contraordenacionais, para que todos se sintam mais protegidos e mais seguros.