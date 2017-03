Atividade semanal operacional

O Comando Territorial de Santarém levou a cabo, um conjunto de operações no distrito de Santarém, na semana de 6 a 12 de março, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se os seguintes dados operacionais: 18 detidos em flagrante delito, 9, por condução sem habilitação legal, 8, por condução sob o efeito do álcool, 1, por tráfico de estupefacientes. Em Apreensões: 50 doses de haxixe, 3 armas brancas e 1 ultraleve.

Já em relação ao trânsito: 445 infrações detetadas, destacando-se, 180 por excesso de velocidade, 35 por falta ou deficiente iluminação e sinalização, 28 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 21 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 19 por falta de inspeção periódica obrigatória, 16 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 11 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 10 por excesso de peso.

Na sinistralidade ao volante, deram-se 75 acidentes registados, entre os quais se deu, 1 morto, 3 feridos graves e 20 feridos leves.

A nível da fiscalização geral, houveram 45 autos de contraordenação por infrações ambientais.

Foram também organizadas ações de sensibilização, 25 no âmbito da proteção da floresta, 15 no âmbito do programa idosos em segurança e 15 no âmbito do comércio seguro.