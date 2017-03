Quando a televisão chegou a Santarém

Foi há 60 anos que tiveram início as emissões regulares da RTP. Santarém, que tivera uns dias antes a passagem da Rainha Isabel de Inglaterra, saudada a pedido da Câmara pela multidão anónima e pelos miúdos das escolas, onde me inclui, preparava-se para as emissões da televisão! Nas casas que vendiam material elétrico, como a do senhor “Manuel das telefonias”, junto a S. Nicolau, ou a União Radiófila, frente à igreja da Misericórdia, os televisores estavam a postos nas montras. Em direto, a “caixa que mudou o mundo”, revolucionando e alargando horizontes, ali estava estranha, qual enigma. Empoleirados em improvisados estrados, ou em bancos e cadeirinhas plantados na via pública, trazidos de casa, frente às tais montras, a população ajeitava-se para não perder pitada. E rejubilou quando o “sinal” deu lugar às imagens. E chamaram logo aquilo de “cinema em ponto pequeno”! Percebendo o negócio, surgiram aparelhos nas tabernas, como a do Zé Morgado e a do Chocolate, e associações, como a Académica e o Operário, onde a clientela comia uns bolinhos e bebia “café das velhas” e assistia àquele meio privilegiado de entretenimento e informação. Estava-se perante uma poderosa manifestação de massificação cultural, alterando comportamentos e incentivando ao consumo, através do marketing. Na sede da JOC-Juventude Operária Católica, por cima dos Armazéns Branquinho, reuniam-se os jovens católicos, discutindo uma igreja solidária e sem lamechas, em favor dos pobres. Por via disso, estavam na mira dos carrascos policiais que, não raras vezes, incomodavam os seus dirigentes sociais. Também ali, uma televisão! O Ladislau Botas – depois o nosso primeiro presidente eleito democraticamente –, o meu tio Francisco e eu, o António Júlio, o Barata, o senhor Adérito, eu sei lá quem mais, bem arrumadinhos, vimos aquelas primeiras edições. Onde percebemos, perante as acometidas do comentador Barradas de Oliveira, fazendo votos para que “Deus Nosso Senhor dê muitos anos de saúde ao Governo de Salazar”, a poderosa máquina de que o sistema se ia apropriar, até Abril de 1974!

Arnaldo Vasques