Fiscalizo, logo tenho de ser pago

Foi notícia esta semana que cinco deputados, das fileiras do PSD e do PS, somaram ao seu pecúlio anual mais 100 mil euros pagos pela Assembleia da República. Aparentemente resguardados na lei, aprovada no Parlamento pelos próprios, e que prevê que os deputados eleitos para entidades fiscalizadoras sejam pagos.

E entre eles lá está o incontornável líder socialista distrital António Gameiro, que ficámos a saber recebe mais 33 mil euros por ano por fazer parte do CFSIIC, essa entidade de Informação Criminal, o chamado google das polícias, que ainda só está a funcionar ao pé-coxinho. Justa remuneração, diz o próprio, argumentando com a trabalheira do lugar, onde tem a companhia de um juiz desembargador, um procurador e dois advogados, todos com atividade profissional ativa e que custam aos contribuintes cerca de 157 mil euros.

Relacionado