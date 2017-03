Santarém, Rio Maior, Cartaxo e Azambuja preocupados com poluição das pecuárias no rio Maior

“É agora a oportunidade para as pecuárias resolverem alguns problemas, para isso, há candidaturas abertas e estamos disponíveis para ajudar”, afirmou a vereadora do ambiente da Câmara de Santarém, no seminário de apresentação do projeto intermunicipal para a sustentabilidade da atividade pecuária que teve lugar esta terça-feira no auditório da Escola Superior de Gestão e Tecnologias em Santarém.

Sobre o tema “Potenciar sinergias na atividade pecuária”, o seminário foi muito participado, graças às intervenções de ativistas de movimentos ecologistas dos quatro concelhos banhados pelo rio Maior – Rio Maior, Santarém, Cartaxo e Azambuja – .

Os quatro municípios estão a unir esforços e meios neste projeto para fazer face aos graves problemas de poluição dos recursos hídricos e degradação da qualidade de vida da população, com origem na atividade pecuária. O projeto Intermunicipal integra ainda os parceiros estratégicos, como o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), os serviços do Ministérios do Ambiente e da Agricultura.

“Trata-se de um investimento de grande escala, para o qual existem agora fundos disponíveis, por isso devemos caminhar mais depressa para uma solução, pois não sabemos se haverá novo quadro comunitário de apoio no futuro”, disse a arquiteta Maria João Botelho, ex-diretora do Parque Natural e agora dirigente da Aproder. “Cabe às Câmaras Municipais, através dos planos diretores municipais, encontrar as localizações mais adequadas para que esta atividade económica possa continuar com os menores impactos para o ambiente”, defendeu a antiga diretora do PNSAC.

Joaquim Marcelino, morador na Marmeleira, denunciou a existência de uma vala cheia de dejetos de pecuárias em Alforzemel, freguesia de Almoster. António Costa, do movimento Ar Puro de Rio Maior, referiu a existência de uma estação coletiva de tratamento de efluentes de suiniculturas em Alcobertas, equipamento que lamentavelmente se encontra inativo.

