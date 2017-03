Póvoa de Santarém contesta prémios do desfile de Carnaval

Apesar do sucesso do Carnaval em Santarém, que registou cerca de 8.000 pessoas a assistir ao desfile, há descontentamento na Póvoa de Santarém pela forma como os carros foram avaliados pelo jurí.

“É de louvar a iniciativa da Câmara de Santarém, ao celebrar o carnaval, depois de vários anos de interrupção, infelizmente, nem tudo correu bem”, afirma Júlio Cabaça, que integrou o desfile que acompanhou o carro da Póvoa de Santarém. O problema foi a alteração do circuito dos carros alegóricos que “inicialmente deviam passar duas vezes na frente do júri, mas que numa segunda reunião a Câmara decidiu alterar, passando os carros a circular sempre no mesmo sentido, privando o jurí de uma visão completa e total das coisas”.

A União de Freguesias da Póvoa, Azoia e Achete escolheu o tema das religiões, com a católica e a hindu dum lado do carro e a muçulmana e a budista do outro lado. “Tanto o público como o júri só viram metade do Carnaval, e o nosso Buda é testemunha disso”, afirma Júlio Cabaça. “É preciso que os responsáveis da Câmara saibam que estamos revoltados e que os representantes da Póvoa consideram isto uma afronta e desconsideração por todos nós, os que participaram e trabalharam no desfile até às tantas da noite para levarmos uma representação condigna”. “Não nos move a intenção de receber um cêntimo por isso, nem deveria haver prémio, mas a ser dado, não se pode proceder assim, avaliando só metade”. De resto, adianta Júlio Cabaça, “a Póvoa tem azar nos carnavais em que participou em Santarém, no último em que participámos ficámos em segundo lugar, mas o prémio em dinheiro nunca nos foi pago, e agora metade do que apresentamos não foi visto nem considerado para a qualificação”.

Também agastado com esta situação, o presidente da união de Freguesias, António João Henriques anunciou que “nunca mais participarei em nenhum carnaval em Santarém”. Decisão que merece o apoio de Júlio Cabaça: “Devemos todos tomar igual decisão – o nosso Buda já regressou ao mosteiro e promete nunca mais de lá sair”.

Recorde-se que o júri atribuiu o primeiro prémio (750€) ao Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, o segundo à Associação Recreativa da Gansaria (500€) e o terceiro à Associação Cruz de Cristo da Póvoa da Isenta (250€). Foi ainda atribuído o prémio de 500€ aos figurantes dos Bombeiros de Alcanede.

