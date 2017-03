Encontro gastronómico da Confraria do Ribatejo

A Confraria da Gastronomia do Ribatejo tem encontro marcado em Santarém, já no próximo sábado, dia 18 de março, para o seu XIV Capítulo. O evento, cuja data recai nas festas scalabitanas de S. José, promete ser uma jornada de confraternização entre os confrades ribatejanos, assim como das confrarias convidadas.

O programa inicia-se com a concentração no edifício da antiga Escola Prática de Cavalaria, onde terá lugar a cerimónia de entronização de novos confrades, a que se seguirá de uma comunicação que abordará a questão do património cultural e gastronómico e da motivação das festas de S. José. De seguida, já na Casa do Campino, decorrerá o almoço, com ementa ribatejana e vinhos do Tejo.

