Ribeira de S. João apresentou equipa de ciclismo

A equipa de ciclismo da ASFICF da Ribeira de S. João para a época de 2017 foi apresentada no domingo, dia 5, no centro de formação e estágio de Rio Maior, numa festa que reuniu os atletas, famílias, patrocinadores da equipa e direção da ASFIC. O almoço de confraternização contou com a presenta presidente da Câmara Isaura Morais, que deixou palavras de incentivo aos atletas da ASFIC, com votos de uma época de sucesso.

A cerimónia de apresentação da equipa contou com as presenças do vereador do Desporto Lopes Candoso e de Olga Paula, da União de freguesias de S. João da Ribeira e Ribeira de S. João.

Entretanto, no dia anterior, a equipa da ASFIC deslocou-se ao Granfondo da ARRABIDA.

Nesta prova o clube participou com 8 atletas, tendo a equipa colocado 4 ciclistas nos 10 primeiros lugares (2º, 4º, 6º e 8º ).

