Festival Materiais Diversos celebra 9 anos entre Minde, Alcanena e Cartaxo

O Festival Materiais Diversos (fMD) regressa de 14 a 23 de setembro para celebrar nove anos de um programa dedicado às artes performativas, onde dança, teatro e música contemporânea são roteiros a seguir desde a vila de Minde, no concelho de Alcanena, até à cidade do Cartaxo.

“Gatilho da Felicidade” de Ana Borralho & João Galante é o espetáculo confirmado para a abertura do fMD 2017 e fará subir ao palco do Cineteatro São Pedro, em Alcanena, 15 jovens protagonistas de um jogo de perguntas sobre a ideia de felicidade, a forma como esta varia de pessoa para pessoa, é influenciada ou desformada pelo consumismo e a cultura de massas. O programa do festival vai reunir um programa intenso de Espetáculos, dois dos quais em estreia absoluta, dinamizar a Comunidade Artística Emergente, com formação alternativa para estudantes oriundos de várias escolas do país, promover Aulas Diárias a cargo dos artistas participantes e abertas ao público, múltiplos encontros temáticos e as desejadas Noites Longas, onde a música tomará o palco e a pista de dança em parceria com o Festival Bons Sons.

“O Festival Materiais Diversos leva há nove anos, a comunidades fora dos grandes centros urbanos e dos circuitos artísticos tradicionais, projetos de dança e teatro contemporâneo, que acreditamos serem uma seleção do melhor que se cria em Portugal e fora deste”, destaca Elisabete Paiva, diretora artística do fMD. Paralelamente à organização do festival, a Associação Materiais Diversos trabalha todo o ano em articulação com os municípios, agentes e populações locais, na programação de atividades que promovem o acesso, a literacia artística e a participação comunitária, bem como atraem às regiões do Médio Tejo e Lezíria visitantes, peritos e artistas, de diversas áreas do universo das artes performativas. “Hoje, o público do fMD é provavelmente dos mais exigentes do país. Acolhe todos os anos artistas e criadores, que encontram no festival e nos seus territórios palcos emotivos que se tornaram de paragem obrigatória no circuito nacional”, sublinha Elisabete Paiva.

Até ao fMD 2017, a Associação Materiais Diversos prossegue a sua atuação em rede e além da programação regular que mantém nos municípios de Alcanena e Cartaxo, projeta a sua dinâmica artística a outros pontos do país. No circuito inverso, projetos estreados no fMD viajam para outras salas do país e vários artistas encontram no acompanhamento da Materiais Diversos condições para aprofundar e expandir as suas criações através de residências artísticas, formação e intercâmbios.