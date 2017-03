Hotel de charme em Constância vai avançar com apoios comunitários

O arranque das obras do futuro Villa Tejo Nature & Spa Hotel está previsto para este mês de março e os trabalhos vão durar dois anos. A inauguração está prevista para a primavera de 2019, conforme adianta à Lusa o promotor do projeto, João Rosa. Este hotel, considerado um hotel ecológico, vai ser construído junto à A23, em Constância, com vista para o rio Tejo, num investimento orçado em 3,7 milhões de euros, comparticipado em 1 milhão de euros por fundos comunitários.

O projeto foi lançado em outubro de 2015 no Centro Náutico de Constância e os vários agentes políticos e económicos presentes destacaram, na altura, a mais-valia do projeto para a região do Médio Tejo. O empresário João Rosa, natural do Entroncamento e a residir em Constância, refere que o projeto vem “colmatar uma lacuna” na região do Médio Tejo. João Rosa acumulou uma experiencia de seis anos de gestão da “Residencial João Chagas”, no centro histórico de Constância e percebeu que “o cliente quer ficar mais do que um dia em Constância e na região, porque temos coisas boas para visitar e para conhecer”. “Fui notando que faltavam as outras valências, para além do alojamento, como um restaurante, uma piscina ou um SPA, porque as pessoas gostam e procuram integrar no pacote de serviços que adquirem”, acrescenta o empresário. O projeto vai criar 26 postos de trabalho diretos, em época baixa, um valor que pode duplicar na época alta.

A escolha de Constância foi natural, até porque é aqui que o empresário reside e encontra potencialidades para expandir a sua atividade. “Qualquer pessoa aqui é bastante feliz, pela natureza, pelo ambiente e envolvência histórica e patrimonial”, afirma João Rosa que começa agora a dar corpo ao que chama de “sonho de uma vida”.

Sobre o investimento de 3,7 milhões de euros, o empresário espera ter o retorno no fim de oito anos e tem em vista investir um total de 5 milhões de euros em Constância ao longo dos próximos 15 anos ao nível de equipamentos e estruturas ligadas à hotelaria e turismo.

O Hotel Este empreendimento, promovido pela Vila Poema – Sociedade de Gestão Hoteleira, Lda, é apresentado como sendo parte da envolvente natural, com uma ligação muito forte aos rios Tejo e Zêzere. Vai ter 28 quartos duplos, 10 suites, 5 suites premium com jacuzzi na varanda, SPA com piscina interior, jacuzzi, banho turco, sala de relaxamento e massagem com duche, restaurante, bar e um auditório. No exterior, vão ser criadas amplas áreas verdes de utilização comum, percursos pedestres e de btt, zonas de estacionamento, uma esplanada panorâmica, uma piscina exterior para adultos e crianças e um parque infantil aquático, para além de quartos com ambientes distintos. “A nossa oferta é diferenciadora e como tal vamos ter ambientes dedicados a colóquios, empresas e reuniões de negócios, um outro mais para as famílias, e um terceiro desenhado para os amantes da natureza e desporto aventura”, refere João Rosa. A unidade hoteleira será composta por “três corpos que se interligam em forma de «V», projetando vistas para toda a envolvente natural.

