Alcanena – Exposição “Porque Somos Como Somos”

A exposição “Porque Somos Como Somos? – A evoluir há 4.570 milhões de anos”, produzida em consórcio por quatro Centros Ciência Viva, vai estar no Centro de Ciência Viva do Alviela, no concelho de Alcanena, a partir desta quarta-feira.

A exposição explica a evolução sob o ponto de vista de várias áreas do conhecimento científico, como a física, a química ou a matemática, procurando responder a questões como “quem somos, de onde vimos e onde estaremos daqui a alguns milhões de anos”, bem como compreender a diversidade e como as mudanças e transformações nos seres vivos ao longo do tempo dão origem a espécies novas.

Além da colaboração dos Centros de ciência Viva do Alviela, de Bragança, de Estremoz e de Proença-a-Nova, a exposição contou com a parceria de instituições de ensino superior e é apoiada pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.