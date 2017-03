O Dia Internacional da Mulher e a declaração da CE

A igualdade entre mulheres e homens foi consagrada no Tratado de Roma há 60 anos, como um dos valores fundamentais da União Europeia. Nessa altura, o empenho da Europa no princípio do salário igual para trabalho igual era único no mundo. Desde então, a UE tem-se mantido na vanguarda e tem feito progressos visíveis em todas as frentes.

Nunca como em 2017 houve tantas mulheres a trabalhar, a concluir cursos universitários e ativas na política ou a desempenhar cargos cimeiros em empresas. No entanto, na União Europeia são ainda muitas as mulheres, especialmente mães solteiras, que continuam a lutar para conseguir a independência económica. Se é verdade que a taxa de emprego das mulheres na União Europeia atingiu em 2016 o valor recorde de 65,5 %, não é menos verdade que permanece bastante inferior à dos homens, que é de 77 %.

Muito há ainda a fazer dentro e fora da Europa. As mulheres contam-se frequentemente entre os grupos mais vulneráveis nas situações de conflito, de migração e de deslocação de populações e nas zonas mais fortemente afetadas pela pobreza e pelas alterações climáticas. Além disso, assiste-se ao crescimento exponencial do número de mulheres vítimas de tráfico que chegam à UE no atual contexto de migração.

A intolerância relativamente às mulheres e a misoginia manifestam-se na esfera pública, assim como sob o anonimato da Internet. Os ataques contra os direitos das mulheres estão a aumentar. Demasiados europeus continuam a pensar que as relações sexuais sem consentimento são justificáveis. As mulheres são também as primeiras vítimas da discriminação e da violência, especialmente nas zonas de conflito por todo o mundo.

São, contudo, muitas vezes elas as primeiras a procurar soluções, a resistir face à adversidade e a ter uma visão para o futuro dos seus países.

A União Europeia está empenhada, tal como estava há 60 anos, em garantir a igualdade às mulheres de todo o mundo. Tanto assim é que dedicou o ano de 2017 à erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres. Através do seu Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género, a Comissão Europeia continua a combater as desigualdades em domínios essenciais, como o trabalho, o salário, o processo de decisões e a violência.