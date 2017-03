Maria João regressa à região em modo blues

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebeu no dia 4 de março, um dos primeiros concertos de um novo projeto que juntou a cantora Maria João com a banda Budda Power Blues.

“Budda Blues Experience” é o nome do primeiro “filho” em conjunto entre a banda Budda Power Blues e Maria João, a icónica cantora que se notabilizou pelas suas interpretações originais partilhadas com Mário Laginha. O disco foi lançado na semana passada e o concerto de Torres Novas deste sábado foi um dos primeiros da digressão nacional. O projeto cruza os universos musicais do jazz e dos blues, com canções originais compostas para as vozes de Maria João e de Budda Guedes, o mentor e vocalista da banda. O Ribatejo falou com Budda Guedes que nos contou como nasceu este projeto e o que podemos esperar deste concerto em Torres Novas.

Os Budda Power Blues existem há 13 anos e têm cinco discos editados em nome próprio. Este é o sexto disco e o primeiro do projeto em conjunto com Maria João. “Quisemos mostrar que blues é mais uma forma de estar do que apenas música. Julgo que há pessoas que gostam de blues sem saber que gostam. O blues é quase como o fado, porque aborda muito a nossa capacidade de superar as adversidades. Achamos interessante fazer algum trabalho de missão e de promover este estilo em Portugal. Por isso, quisemos trazer alguém de fora do universo do blues e que, com o seu estilo e influência, trouxesse algo de novo e mostrasse que o blues é muito permeável a esta fusão. A primeira pessoa que nos ocorreu foi a Maria João pela sua capacidade de interpretação e de improvisação”, afirma Budda Guedes. O objetivo inicial era fazer um concerto, depois surgiram outros convites e essa parceria traduziu-se num disco em estúdio, com composições dos Budda Power Blues e interpretações de Maria João. As canções são interpretadas em dueto entre Budda Guedes e Maria João. A cantora assume um lado de intérprete de canções com apenas alguns apontamentos de liberdade interpretativa, em que faz solos de voz. “Para além de cantora, a Maria João é uma instrumentista. Faz solos de voz como eu faço solos de guitarra e isso valoriza a nossa música. A Maria João é uma das grandes cantoras do planeta, porque não há muitas cantoras como ela. Há o Bob McFerrin que é homem, mas em mulher ela é das poucas a fazer o que faz”, afirma Budda Guedes.

Os Budda Power Blues são uma das grandes bandas portuguesas de blues. Em 2016, ganharam os Blues Challenge em Portugal e foram representar o país no concurso europeu em Itália. São a banda europeia de suporte ao espetáculo de Shirley King, a filha do B.B. King. Sempre que a artista atua na Europa é esta a banda que a acompanha. Contudo Budda Guedes faz questão de salientar que não são uma banda de blues no sentido restrito do género. “Viemos parar aos blues vindos do rock dos anos 60/70, que é o estilo com que mais nos identificamos, até mais do que o blues negro americano. O nosso é um blues mais britânico. Aliás, os power trio de blues aparecem sobretudo em Inglaterra porque a formação de blues americana tem o piano e não apenas baixo, guitarra e bateria”, esclarece Budda Guedes.

A banda tem tido público e uma média de 60 espetáculos por ano, a esmagadora maioria deles em Portugal. “Para nós, o blues não é um exercício masturbatório, é uma música para as pessoas, é uma comunicação, um exorcismo coletivo”, afirma Budda Guedes. “Mesmo para quem vai a um concerto sem nunca ter ouvido blues não fica de parte. No nosso espetáculo as pessoas são chamadas a participar, não é um concerto contemplativo”, salienta o músico.