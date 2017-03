Deputados de Santarém querem acesso a documentos sobre monitorização das encostas

Os deputados do PS eleitos pelo círculo de Santarém estão preocupados com as condições de estabilidade das encostas do distrito. Num requerimento dirigido ao Governo, os parlamentares alertam que, em agosto de 2013, o presidente da Câmara Municipal de Santarém afirmou publicamente que o Laboratório Nacional de Engenharia (LNEC) iria retomar as operações de monitorização das encostas, que foram interrompidas.

Os deputados recordam que o autarca disse ainda que iria alargar o seu âmbito para que pudesse ser salvaguardada a utilização de informação de curto prazo no sentido de mitigar eventuais acidentes e permitir um melhor acompanhamento da execução das obras que viessem a ser necessárias para que fosse garantida a segurança das populações e a salvaguarda do património móvel e imóvel.

No sentido de aferir o ponto de situação sobre a execução das operações de monitorização das encostas de Santarém, e depois de terem questionado tanto o LNEC como a Câmara Municipal de Santarém nesse sentido, os deputados Idália Salvador Serrão, António Gameiro e Hugo Costa requerem ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas que peça ao LNEC o envio do cronograma da monitorização das encostas de Santarém efetuado entre 2005 e a presente data.

Os parlamentares socialistas pedem, ainda, o relatório das operações de monitorização desenvolvidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e demais documentação técnica que, sobre este projeto e dentro deste âmbito, tenha sido produzida no mesmo intervalo de tempo.

