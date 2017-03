Oliveira Milenar já não vai para Londres

Vereador luso-britânico em Londres contou a O Ribatejo a sua ideia de levar para Inglaterra uma das oliveiras históricas de Mouriscas, como forma de homenagear o tratado mais antigo do mundo entre países, mas também da sua desistência deste projeto por causa do ruído entretanto gerado nas redes sociais

Recebemos carta do vereador luso-britânico em Londres, Guilherme Rosa, com raízes familiares em Tomar, a explicar-nos que, para já, desistiu do projeto de levar uma oliveira milenar de Mouriscas, concelho de Abrantes, para a plantar num parque da capital inglesa como forma de homenagear o Tratado de Windsor, a mais antiga aliança do mundo entre países e que une Portugal e Inglaterra. Ao que soubemos pelo próprio, o grupo de cidadãos de Mouriscas, que criou a Rota das Oliveiras Milenares, acabou por desistir da parceria e o vereador também não vê condições de apoios mecenáticos para concretizar a mudança.

A ideia inicial de Guilherme Rosa – que é vereador do partido Trabalhista na Stockwell Ward (freguesia) do município londrino de Lambeth – era a de levar uma das oliveiras históricas de Mouriscas para Londres, uma das que tivesse idade superior à do tratado de Windsor (650 anos). Como em Mouriscas existe aquela que é a árvore mais antiga do País, a famosa Oliveira de Cascalhos (ou do Mouchão), que foi recentemente datada como tendo 3.350 anos, gerou-se alguma confusão sobre a alegada intenção de ser precisamente essa a oliveira a levar para Londres, o que obviamente não era o caso, mas que infelizmente encontrou eco nas redes sociais.

O político luso-britânico Guilherme Rosa nega que alguma vez tivesse pretendido levar a oliveira de Cascalhos, até porque se trata de uma árvore classificada como Património Nacional pelo ICN-F, e que além do mais tem uma estrutura oca e frágil, portanto impossível de transplantação. O que chegou a estar pensado, e estava em debate alargado na aldeia, era a doação de uma das várias outras oliveiras milenares. Ejá existiam proprietários disponíveis para o projeto. Estas oliveiras estão devidamente identificadas e estão a ser estudadas e protegidas por um grupo de defensores que criaram a Rota Milenar das Oliveiras de Mouriscas.

A ideia de Guilherme Rosa era transladar a árvore para a zona de Lambeth (um bairro londrino) onde residem cerca de 35 mil portugueses. “Seria como que a nossa mascote local, e o contributo para os valores ecológicos e pedagógicos na educação de novas gerações”, refere Guilherme Rosa, que até já tinha locais pensados para a árvore, nomeadamente, o novo Town Hall (que está a ser reconstruído), um jardim junto do London Eye (Roda Gigante de Londres) e da sede mundial da Shell, ou até num dos extensos parques de Lambeth (Clapham, Brockwell, Streatham).

O vereador luso-britânico adianta que o projeto estava devidamente sustentado por um apoio académico e científico para que, tanto a transplantação, como o local selecionado e condições climatéricas permitissem à árvore as melhores condições de sobrevivência possível. “A última coisa que se pretende com o projeto é que a árvore possa morrer, daí que estejam a ser perspetivadas várias soluções, como a árvore estar protegida por uma redoma no período de mais frio, de estar protegida das condições climatéricas ou de até poder ficar dentro de portas num átrio”, acrescenta Guilherme Rosa. “O tempo de Londres ao contrário de muitos equívocos não é mais duro ou rigoroso que o de Trás-os-Montes, onde as oliveiras vivem sob estas condições”, esclarece ainda.

O projeto previa ainda uma componente de mecenato, ou seja, os promotores desejavam a associação e apoio a empresários que se associassem ao projeto. “A ideia base é obter o interesse de um exportador de azeite português que se queira associar ao projeto e de utilizar ferramentas de marketing para dinamizar a sua atividade em troca de apoio financeiro para o projeto”, clarifica Guilherme Rosa.

A Câmara de Lambeth estava disponível para dar uma comparticipação do seu orçamento. Inicialmente, Guilherme Rosa até ponderou doar uma árvore da quinta dos avós paternos mas preferiu estabelecer contato com o grupo da Rota das Oliveiras Milenares de Mouriscas como forma de apoiar a sua atividade de proteção ambiental. “Foi com este propósito que desenvolvi os primeiros contactos e visitei a árvore mais antiga”. Um dos promotores da Rota das Oliveiras Milenares, António Louro, afirmava mesmo que a ideia do vereador de Londres poderia contribuir para dar maior visibilidade ao olival milenar de Mouriscas, ajudando na preservação das oliveiras da freguesia, outrora conhecida como Mata Real de Alfanzira.

Questionado pela Lusa sobre a possibilidade de transferência de uma oliveira milenar para Londres, Domingos Patacho, da associação ambientalista Quercus, disse que, apesar de não haver informação sobre qual o exemplar a transferir, o processo “fragiliza sempre a árvore”. “Se existirem dezenas de milhares de Oliveiras Milenares em Portugal, se centenas são arrancadas ou ardidas em cada ano, porque razão é tão incomodativo dedicar apenas uma para o projeto e a mesma proporcionar destaque para a conservação das suas Irmãs de Portugal?”, contrapõe com razão Guilherme Rosa.

Uma árvore contemporânea Moisés e Ramsés II

A Oliveira do Mouchão, plantada na localidade de Cascalhos, em Mouriscas, nasceu quando reinava o faraó Ramsés II e foi contemporânea de Moisés no seu êxodo do Egipto. Esta árvore esteve certamente na rota de povos que ocuparam o território nacional, como os celtas, lusitanos, romanos, visigodos e árabes. Ali permanece imponente, com um perímetro de 11,2 metros na base, 6,5 metros de diâmetro à altura do peito de um homem, e uma altura de tronco de 3,2 metros até às primeiras pernadas.

A datação da oliveira foi feita em 2016 por José Luís Lousada, investigador auxiliar com agregação do Departamento florestal da UTAD, que atribuiu o certificado em 28 de setembro de 2016. Segundo ele, a datação foi feita com recurso a um novo método que “não obriga ao abate de árvore nem a extração de uma amostra de madeira, não provocando assim quaisquer lesões na árvore que comprometam a sua sanidade”. Passa antes por cálculos matemáticos com base na dimensão e forma da árvore. Este método foi patenteado em 2008 pela UTAD e já serviu para datar mais de uma centena de árvores milenares.

Petição contra a saída de oliveiras de Portugal

O assunto da Oliveira de Mouriscas deu origem a uma petição na Internet contra a eventual saída de qualquer árvore milenar de território nacional, em especial destas oliveiras centenárias/milenares de Mouriscas. O vereador Guilherme Rosa refere também que o PAN movimentou meios para averiguar o seu projeto e mobilizou opiniões contrárias à ideia.