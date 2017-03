A IV edição do En­contro Ibé­rico do Azeite entre os dias 10 e 12 de março, no Castelo de Abrantes e no Cine Teatro S. Pedro. No Castelo realiza-se o Fórum do Azeite, com entrada livre, e onde o público em geral pode conhecer as diferentes vertentes da utilização do azeite, seja na gastronomia, saúde, cosmética, turismo. Vão existir ainda vários espaços expositivos e vão decorrer workshops, demonstrações de showcooking e atividades de animação. O fórum decorre entre as 18h e as 22h (dia 10), entre as 10h e as 23h (dia 11) e das 11h às 19h (dia 12). O simpósio técnico decorre nos dias 10 e 11 de março, no Ci­ne­te­atro São Pedro, e conta com a pre­sença de es­pe­ci­a­listas por­tu­gueses e es­pa­nhóis da fi­leira do azeite.

Abrantes aposta neste encontro pela im­por­tância da fi­leira do azeite para o de­sen­vol­vi­mento do concelho, assim como pelo sucesso que obteve na realização de encontros anteriores.

