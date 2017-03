Central de Almaraz Tudo Calmo até Análises em Contrário

Comitiva de técnicos portugueses do ambiente visitou a central em conjunto com técnicos espanhóis. Ministro do Ambiente espanhola garante transparência nas informações

Esta semana uma comitiva de responsáveis portugueses e espanhóis esteve a visitar a Central Nuclear de Almaraz, ao abrigo do acordo assinado entre os dois países e que levou Portugal a retirar a queixa contra Espanha. A delegação portuguesa foi chefiada pelo presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, a espanhola pela diretora-geral da Política Energética e Minas, Teresa Baquedano, e pelo diretor-geral da Qualidade e Avaliação Ambiental e Meio Natural, Javier Cachón, e a da Comissão Europeia pelo assistente do presidente da instituição, o português Telmo Baltazar.

A ministra espanhola do Ambiente já veio garantir que existe “toda a transparência” sobre o armazém de resíduos nucleares em Almaraz e diz esperar que seja possível mostrar que o projeto cumpre todas as regras, tanto à Comissão Europeia como aos “vizinhos e amigos portugueses”. Isabel Garcia Tejerina reforçou a ideia de que existe total abertura para com as autoridades portuguesas. “Somos vizinhos, somos amigos e cooperamos juntos no âmbito bilateral e no âmbito comunitário. Claro que para Espanha é uma prioridade trabalhar sempre ao lado de Portugal”, garantiu a ministra.

Sobre o pedido de avaliação de impacto transfronteiriço, pedido por Portugal na queixa a Bruxelas, a ministra afirmou que “o parecer de todos os técnicos é que o mesmo não era necessário”. “No entender de todos os técnicos, este é um armazém que é uma piscina estanque que não tem impacto ambiental de maior (…) e que inclusivamente melhora a situação atual. É uma obra de engenharia civil que, no entender de todos os técnicos espanhóis – que são os responsáveis por fazer as avaliações, pois estas não são decisões políticas, são decisões técnicas e científicas – não tem um impacto transfronteiriço”, defende a ministra espanhola. A governante lembrou ainda que, antes de Portugal, existem povoações espanholas nas imediações da central.

A comitiva portuguesa que já visitou Almaraz confirma que não são visíveis obras em curso na central.