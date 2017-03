Câmara contra o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos

O presidente da Câmara da Golegã pediu uma reunião, com caráter de urgência, à nova administração da Caixa Geral de Depósitos para reclamar contra o anunciado encerramento o balcão deste banco público na vila.

Rui Medinas diz que a autarquia já sabe que os clientes deste balcão ainda nem sequer foram avisados deste encerramento e que os trabalhadores informam apenas que a data prevista é no dia 31 de março. Diz a autarquia que esta é uma “situação muitíssimo preocupante para todos os clientes e, em particular, para os mais idosos”. Para Rui Medinas, este encerramento é “um facto insólito e absurdo, discriminatório até”, porque a Golegã passa a ser o único concelho a não ter um balcão do banco público.

Este encerramento vem juntar-se ao já efetuado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca no balcão da Azinhaga, em finais de 2016. Também o Pombalinho não tem nenhuma dependência bancária.

Por último, a Câmara da Golegã anuncia que está a preparar uma providência cautelar para suspender este encerramento e vai dinamizar uma petição pública que peça a reavaliação desta decisão da CGD assim como exija a manutenção de, pelo menos, um balcão deste banco em todos os concelhos.

Esta semana a Câmara de Constância tomou conhecimento que o Balcão da Caixa Geral de Depósitos, que está instalado no Campo Militar de Santa Margarida, também vai encerrar no próximo dia 31 de março. A autarquia considera que esta situação tem um “impacto negativo” na vida das pessoas, tanto dos militares como da população civil. No concelho, existe apenas uma instituição bancária, a CGD, com dois postos ATM, e este balcão teve o horário de atendimento reduzido para atendimento ao público. Na freguesia de Montalvo e de Santa Margarida apenas existe uma caixa de multibanco.