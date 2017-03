Santarém – Convento de S. Francisco recebe “Tejo a Copo”

O evento organizado pela primeira turma da Pós-Graduação ‘Wine Marketing & Events’ do ISLA Santarém, junta produtores e enólogos do Tejo e apreciadores de vinhos para uma prova.

No âmbito da primeira Pós-Graduação de ‘Wine Marketing & Events’ do ISLA Santarém, vai realizar-se no dia 11 de março o evento vínico Tejo a Copo . A localização escolhida é o emblemático Convento de S. Francisco, em Santarém, classificado como Património Nacional.

O evento Tejo a Copo tem como objetivo divulgar e promover os Vinhos do Tejo, proporcionando uma relação de proximidade entre os vários produtores representados e apreciadores de vinhos. O programa contempla, também, provas comentadas pelos enólogos, dando a conhecer vinhos selecionados e potenciando a aptidão de prova dos participantes.

O Tejo a Copo realiza-se entre as 17 e as 22 horas e a entrada é livre. Para além de muitos e bons vinhos, não faltará a animação e uma atmosfera única, envolvida pela mística do monumento que serve de palco: o Convento de S. Francisco.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, do ISLA Santarém, Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e Instituto do Vinho e da Vinha, entre outras entidades e empresas relacionadas com o mundo dos vinhos.

