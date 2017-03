Projeto “Raízes da Sustentabilidade” – Município oferece azinheiras

No âmbito da comemoração do Dia Internacional das Florestas – 21 de Março – o Município de Santarém dinamiza a 3ª edição do projeto municipal “Raízes da Sustentabilidade” e convida os munícipes a plantar uma Azinheira (Quercus rotundifolia), espécie autóctone, de grande resiliência e comum no nosso território.

De 1 a 31 de março de 2017 os munícipes interessados, podem proceder ao levantamento de uma Azinheira, na Casa do Ambiente, das 9h30m às 12h30m, comprometendo-se a plantar e a cuidar da sua árvore e assim a promover a conservação desta espécie.

O projeto municipal “Raízes da Sustentabilidade”, concebido pela Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade (EMAS), tem como objetivos sensibilizar para a importância das árvores autóctones no equilíbrio dos ecossistemas e contribuir para o cumprimento das medidas do Pacto de Autarcas, nomeadamente através da implementação de medidas de mitigação das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), alinhando-se, assim, com as políticas europeias de sustentabilidade.

O projeto Raízes da Sustentabilidade teve a sua 1.ª edição no ano 2015, com a oferta de um sobreiro, a todos os munícipes que manifestaram interesse e que reuniam as condições para plantação e preservação desta espécie autóctone, protegida por lei, com o propósito de aumentar a área de povoamento de sobreiros, e contribuir para se alcançar o objetivo da União Europeia de travar a perda de biodiversidade e a degradação dos serviços ecossistemas. No ano 2016, o projeto promoveu a plantação de outra espécie autóctone – o pinheiro-manso.