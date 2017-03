Mais Santarém opõe-se à Cidade Desportiva no Campo Infante da Câmara

O presidente da Câmara de Santarém foi questionado, na assembleia municipal de sexta-feira, pelos deputados municipais da oposição, quanto à sua posição sobre o projeto apresentado pela União Desportiva de Santarém para a construção da Cidade Desportiva no Campo Infante da Câmara. Ricardo Gonçalves respondeu o mesmo que disse aos dirigentes do clube quando lhe apresentaram a proposta, que “a decisão não depende só da Câmara”. Depois disso, já houve reuniões com a Misericórdia de Santarém, com os partidos e com a população. Quanto a uma posição, Ricardo Gonçalves entende que não deve dar opinião pessoal, mas como presidente da Câmara, no entanto, remeteu-se ao silêncio.

O Mais Santarém (MS), movimento de cidadãos do Concelho de Santarém, veio publicamente tomar posição sobre o projeto recentemente apresentado da construção de um parque desportivo no Campo Emílio Infante da Câmara, tendo como entidade promotora o União Desportiva de Santarém (UDS).

O MS diz ter “consciência da falta que faz um complexo desportivo moderno e completo, que sirva todos os praticantes e amantes dos desportos do nosso Concelho”. No entanto, o MS enumera “as principais razões por que não concorda com este projeto”. Desde logo, pela localização: “Não nos parece justo para todos os munícipes, que o único espaço municipal livre no planalto, seja totalmente hipotecado ao desporto e particularmente ao futebol. Utilizar um espaço central na cidade, exclusivamente para esse fim, é não respeitar os interesses da imensa maioria de munícipes que não praticam esse desporto e que esperam de um terreno tão vasto e tão central, uma oferta mais diferenciada e um espaço de lazer e cultura, que não sirva apenas as poucas centenas de praticantes de futebol ou de outros desportos menos populares, como é o que se pretende com este projeto”.

Sendo o terreno propriedade municipal, o Mais Santarém considera “pouco credível e até de discutível legalidade, que um dos mais valiosos ativos da CMS possa ser cedido para um projeto de duvidoso e até improvável sucesso, atendendo à história de outros projetos similares levados a cabo pela UDS e à situação financeira do promotor”.

Para o Mais Santarém, um equipamento desportivo desta envergadura deverá ser obra do município e por ele gerido. Será a única forma de oferecer equitativamente a todos os clubes a sua utilização”.

O movimento de cidadãos refere ainda a “falta de credibilidade financeira e a falta de notoriedade desportiva do promotor para abraçar um projeto desta envergadura, aliadas à muito duvidosa rentabilidade dos equipamentos propostos, não dão suficientes garantias de sustentabilidade de um empreendimento cujo montante de investimento excede os 15 milhões de euros”.

Para o Mais Santarém, “os munícipes arriscariam a forte probabilidade de terem mais um caso como o do Hotel demolido recentemente ou o da Quinta do Gualdim, já por duas vezes abortado por interrupção do financiamento. Sem uma garantia forte sobre a execução de todo o projeto, ficaremos sujeitos à inutilização de toda a área por tempo indeterminado”.

No entanto, o Mais Santarém não deixa de felicitar a UDS pela iniciativa, mas, diz não poder concordar com o que foi apresentado, pois “existem outros locais nas imediações da cidade, onde a UDS, ou outro promotor, poderá investir num projeto desportivo sem os problemas que este levanta”.

