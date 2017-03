Almeirim dá 38 casas aos chapins

O presidente da Câmara de Almeirim anunciou no Facebook a entrega de 38 “casas” municipais, mas para um pássaro de nome Chapim. A história começou numa reunião de câmara onde o vereador Manuel Sebastião falou da lagarta do pinheiro, problema que todos os anos se procura resolver com a cura química. Na conversa a vereadora Sónia Colaço referiu que há um predador natural para as ditas lagartas, o Chapim. O problema é que o animal é “esquisito” quanto ao local onde faz o ninho. “Ficou acordado que os nossos serviços faziam as ditas “casas” de acordo com umas instruções que a vereadora arranjou”, diz o presidente.

Agora, só falta espalhar as novas casas pelos jardins, espaços públicos, escolas… e esperar que o Chapim goste do seu novo “apartamento” e se mude para cá. Caso haja relutância, o melhor é entregar o assunto à Remax.

Relacionado