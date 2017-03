Souto de Moura inaugura exposição em Tomar

A exposição “Eduardo Souto de Moura: Continuidade” que esteve patente na Garagem Sul do CCB até ao passado dia 28 de Setembro, vai abrir no próximo dia 3 de março, às 18h, no Convento de Cristo em Tomar, numa cerimónia que contará com a presença do arquiteto portuense. A exposição, que tem curadoria dos arquitetos António Sérgio Koch e André de França Campos, vai ficar patente ao público até ao dia 28 de março. A exposição conta com a colaboração da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos.

Relacionado