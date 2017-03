Marinhais – Festival das Sopas e Pão Caseiro é já no próximo domingo

A Comissão de Festas de Marinhais 2017 organiza no próximo domingo, dia 5 de março, a IX edição do Festival das Sopas e Pão Caseiro. O certame apresenta um conjunto variado de sopas confeccionadas por particulares ou associações da freguesia. A iniciativa arranca pelas 12 horas no pavilhão da comissão de festas de Marinhais e vai contar com animação musical a cargo de Carlos Marmelada. A entrada dá direito a um malga para provar as sopas, bebida, pão e doce. No final será eleita a Melhor Sopa do festival.

