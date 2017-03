Futsal – Borussia Doutro Mundo goleou AB Team e lidera campeonato amador

O campeonato amador de futsal de Santarém continua a animar o mundo futsalístico da região. Na passada sexta-feira realizou-se novo jogo em atraso referente à 10ª jornada, com a AB Team a bater os Manezes United por claros quatro a um. No dia seguinte realizou-se a 15ª jornada com os os Manezes a entrarem novamente em ação (em posição tranquila na tabela) frente ao Terceiro Anel, equipa que finalmente conseguiu pontuar graças a um nulo (resultado raro no futsal) num jogo em que brilharam ambos os guarda-redes. Seguiu-se um duelo entre AQS, equipa em crescendo, e Gunners que tem recuperado e ainda sonha com a qualificação para os play-offs. Assistiu-se a um excelente jogo com vitória tangencial do AQS por quatro a três com golo em cima do apito final por intermédio de Miguel Pelarigo. Mais um empate sem golos de seguida na recepção do Cruz de Cristo ao GDB/Serviroad em novo jogo onde brilharam os guarda-redes, sendo que aqui o guardião Daniel Neto merece destaque pelas notáveis defesas que realizou permitindo á turma da Cruz de Cristo somar um ponto, ao passo que o Serviroad manteve o 2º lugar. Aquele que se esperava ser o jogo da jornada resultou numa goleada sem dó nem piedade do Borussia frente á equipa AB Team por sete a um. Estava em luta a liderança e a equipa bi-campeã do CAFS não parece disposta a abdicar do seu estatuto, provando qualidade a cada semana de prova. Terminou a tarde com uma surpresa: vitória do Várzea frente á União Cartaxense por quatro a três saltando a equipa de Jordão para o 8º lugar.

Na próxima sexta-feira joga-se o último jogo em atraso, referente á 13ª jornada, na nave municipal de Santarém ás 22H30: Várzea e Terceiro Anel jogam a cartada decisiva para o seu futuro.

Sábado estará de regresso a Taça Umbro: 3ª jornada da Fase de Grupos onde serão conhecidos os semi-finalistas. Jogos para assistir a partir das 16H00 no pavilhão da escola Alexandre Herculano.

