Convívio de pesca desportiva na Barragem de Magos

A Barragem de Magos recebe no próximo domingo, dia 5 de março, o 5º Convívio de Pesca Desportiva “Mês da Enguia”. A iniciativa é organizada pelo Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Salvaterra de Magos e inicia-se pelas 7h00 na Barragem de Magos. Haverá prémios para os primeiros 10 classificados e lembranças para 25 concorrentes. As inscrições estão abertas até 3 de março.

Relacionado