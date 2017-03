Câmara da Barquinha disponibiliza autocarro para a manifestação contra a poluição do Tejo

A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha disponibiliza transporte a todos os interessados em participar na 2.ª manifestação contra a poluição do rio Tejo e seus afluentes, a realizar no dia 4 de março de 2017, pelas 15h, em Vila Velha de Rodão, organizada pelo Movimento Pro TEJO.

Os interessados podem reservar um lugar no autocarro que a Câmara Municipal vai disponibilizar, contactando a autarquia através do telefone 249720358.

O embarque, limitado às reservas, será pelas 12h30m do dia 4 de março, junto ao Edifício dos Paços do Concelho de Vila Nova da Barquinha.

O proTEJO é um movimento de cidadania em defesa do Tejo denominado “Movimento Pelo Tejo” (abreviadamente proTEJO) que congrega todos os cidadãos e organizações da bacia do Tejo em Portugal, trocando experiências e informação, para que se consolidem e amplifiquem as distintas atuações de organização e mobilização social.

Em virtude dos elevados níveis de poluição extrema que se têm verificado no rio Tejo, o proTEJO apela aos cidadãos e às populações ribeirinhas da bacia do Tejo a unirem-se e a participarem nesta iniciativa.

A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha vai estar representada, através do presidente da Câmara, Fernando Freire, decisão tomada na reunião do executivo do passado dia 22 de fevereiro, tendo sido deliberado por unanimidade “relevar que a poluição no rio em muito prejudica os investimentos realizados pela autarquia, nos últimos anos pois fizemos um enorme esforço na valorização de Almourol e na reabilitação das margens do rio, nos cais, nos parques ribeirinhos, na instalação de sistemas de águas residuais (a última a funcionar na Praia do Ribatejo, desde Dezembro de 2016”.